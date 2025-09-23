Bedragarens lögn gick igenom – personalen betalade tillbaka pengar

Willys i Hultsfred vänder sig till polisen med en anmälan gällande bedrägeri. En okänd man gick fram till kassan, påstod sig ha pratat med butikschefen om en vara som han inte var nöjd med och fick kassapersonalen att betala tillbaka pengar.

En ännu okänd gärningsman gick under förra veckan fram till en person som jobbar i kassan på Willys i Hultsfred och påstod sig ha pratat med butikschefen om ett djurfoder som han hade köpt på Willys. Han sa att det var ett dåligt foder och att han skulle få pengarna tillbaka.

Kassapersonalen betalade tillbaka pengarna till personen som i sin tur lämnade butiken. Efteråt visade det sig att det inte stämde. Det ska vara 1 400 kronor som personen har fått tillbaka felaktigt.

– Han påstod sig ha pratat med butikschefen om ett djurfoder som var dåligt och ville få tillbaka pengarna för detta. Efteråt framkommer det att han inte alls har pratat med butikschefen och att det inte stämmer. Här finns det kameraövervakning som vi ska kika på, säger Hampus Haag vid polisen.

En anmälan gällande bedrägeri har upprättats.