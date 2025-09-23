Gods stals vid inbrott i ett företags lokaler i Vimmerby

Någon gång mellan onsdag och fredag har någon eller några okända gärningspersoner brutit sig in i ett företags lokaler i Vimmerby och tillgripit gods.

Polisen har fått in en anmälan om stöld genom inbrott i ett företags lokaler på Vimmernyallén i Vimmerby. Någon eller några okända gärningspersoner har brutit sig in och tagit gods. Inuti lokalen har det funnits en husvagn som det har gjorts inbrott i.

– Jag har i nuläget ingen lista med vad som har stulits. Man ska återkomma med en lista, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Brottstiden är satt mellan onsdag 17 september och fredag 19 september. En man i 55-årsåldern är uppsatt som målsägande i ärendet.

Fotnot: Texten har korrigerats och notisen gick att tolka felaktigt i första läget.