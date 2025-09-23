23 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Gods stals vid inbrott i ett företags lokaler i Vimmerby

Foto: Ossian Mathiasson

Gods stals vid inbrott i ett företags lokaler i Vimmerby

KRIM 22 september 2025 15.50

Någon gång mellan onsdag och fredag har någon eller några okända gärningspersoner brutit sig in i ett företags lokaler i Vimmerby och tillgripit gods. 

Annons:

Polisen har fått in en anmälan om stöld genom inbrott i ett företags lokaler på Vimmernyallén i Vimmerby. Någon eller några okända gärningspersoner har brutit sig in och tagit gods. Inuti lokalen har det funnits en husvagn som det har gjorts inbrott i. 

– Jag har i nuläget ingen lista med vad som har stulits. Man ska återkomma med en lista, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby. 

Brottstiden är satt mellan onsdag 17 september och fredag 19 september. En man i 55-årsåldern är uppsatt som målsägande i ärendet. 

Fotnot: Texten har korrigerats och notisen gick att tolka felaktigt i första läget. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt