Utter och örn hittades påkörda och döda längs vägar i kommunen

I första fallet har en okänd bilist kört på en utter och inte anmält det till polisen. Det är en allmänhet som ser den döda uttern i höjd med Skänninge på länsväg 836 och anmäler det till polisen. Det är inte den som anmäler som har kört på uttern. Polisen fick kännedom om detta i lördags och det är oklart när uttern har blivit påkörd.

I andra fallet har en okänd bilist kört på en örn och inte anmält det till polisen. Även här är det en allmänhet som ringer till polisen och säger att man har kört förbi en död örn och att man själva inte har kört på den. Samtalet kom in till polisen den 16 september och den döda örnen påträffades på riksväg 23/34 mellan Vimmerby och Södra Vi.