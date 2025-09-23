Polisen avslöjade flera narkotikabrott i Vimmerby i helgen

Polisen kan se tillbaka på en lyckad helg vad gäller antalet avslöjade narkotikabrott i Vimmerby.

Polisen stoppade vid 23-tiden i fredags en personbil på Södra industrigatan i Vimmerby och upprättade en anmälan om ringa narkotikabrott eget bruk. Misstänkt för brottet är passageraren, en man i 20-årsåldern från Hultsfreds kommun, som visade tecken på att vara narkotikapåverkad. Polisen gjorde även en visitation av mannen med anledning av att de misstänkte att han hade narkotika på sig, men de hittade ingenting.

En polispatrull träffade på en kvinna i 25-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun på Rönnbergsgatan i Vimmerby vid 02-tiden under natten mellan fredag och lördag. Polisen tyckte att hon visade tecken på att vara påverkad av narkotika och togs med för provtagning.

En polispatrull träffade på en man i 20-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun på Bondebygatan i Vimmerby vid 18-tiden i lördags. Polisen tyckte att han verkade vara påverkad av narkotika och togs med för provtagning.

En polispatrull träffade vid 02-tiden under natten mellan lördag och söndag på en man i 25-årsåldern hemmahörande i Linköping på Rönnbergsgatan i Vimmerby. Han visade tecken på att vara påverkad av narkotika och fick följa med för provtagning.

Samtliga fyra personer är misstänkta för ringa narkotikabrott eget bruk.