VITTNEN OM DEN DRAMATISKA NATTEN – "NÄSTINTILL EN CHOCK"

"Det kommer ryka om byggnaden ganska länge. Det är varmt, så nu övervakar vi att det inte blossar upp och blir en ny brand", säger insatsledare Ul Bowein. Foto: Lotta Madestam

Enligt insatsledare Ulf Bowein är prognosen att kunna avveckla eftersläckningsarbetet efter lunch. Foto: Lotta Madestam

Som granne till moskén valde Marie-Lovis att stanna hemma från jobbet efter nattens brand. "I fall att något händer", sa hon. Foto: Lotta Madestam

Den gamla kyrkobyggnaden som numera används som moské har fått brinna ner under kontrollerade former. Foto: Lotta Madestam

Lars-Olof Larsson bor i hyresfastigheten som ligger på andra sidan gatan. "När jag tittade ut såg jag att det brann med öppna lågor". Foto: Lotta Madestam

Det blev en dramatisk natt för grannarna till den nedbrunna moskén i Hultsfred. Många vaknade av blinkande blåljus, tittade ut och såg lågorna som sträckte sig högt mot skyn. – Det var nästintill en chock att se allt, säger Lars-Olof Larsson.

Han bor i hyreshuset som ligger närmast moskén som det nu bara är rester kvar av efter nattens brand.

– Jag såg genom fönstret vid 2.30-tiden att det var så upplyst här. Jag tittade ut och såg massa blåljus. Jag förstod inte riktigt vad som hänt, då brann det med öppna lågor, säger Lars-Olof Larsson.

”Då hade det varit kämpigt”

Det finns grannar även i de tre mest närliggande villorna. Moskén ligger nämligen mitt i ett villakvarter.

– Det bor folk i alla de tre hus som vi hade i riskzonen, säger insatsledaren Ulf Bowein och pekar bort mot tre närliggande hus, som ligger som i ett u.

– Det ena står bara fyra-fem meter ifrån. Det var tur det vara vindstilla, röken steg rakt upp. Det hade räckt att vinden legat på där år, då hade det varit kämpigt, tillägger han.

Valt att stanna hemma från jobbet

Under morgonen samlades människor på gatan och i närheten av den gamla kyrkobyggnaden på Västerviksgatan som nu används som moské. Flera människor vår tidning talat med på plats vittnar om en oro för att branden är anlagd.

Marie-Lovis bor i ett annat grannhus, med gräsmattan kant i kant med den brandhärjade fastigheten.

– Vi vaknade först vid fyratiden av att något lät, så vi måste sovit gott. Inte ens hunden, som brukar höra minsta lilla, vaknade. Vi trodde först det var sopbilen, men så såg vi blåljus som lyste in i huset och min sambo sa ”det brinner”.

Vad var din första tanke?

– Det ligger ju nära, så det var klart man blev rädd att det skulle sprida sig. Som tur var blåste det inte, säger Marie-Lovis.

Hon valde att stanna hemma från jobbet idag, ifall att något skulle hända. Eller att hunden skulle bli orolig.

– Jag vill ha lite koll när det är så nära.

”Då har det gått på tok för långt”

Lars-Olof Larsson skyndade sig ut när han förstod att det brann. Inte minst för att han har sin bil parkerad strax intill. Sedan har han följt det på nära håll till och från.

– Det var nästintill en chock att se allt, säger han.

Kände du dig någon gång orolig?

– Ja, det var jag lite. Jag såg ju hur pass mycket det brann. Så jag stannade kvar ute, jag ville ju ha koll på läget.

Vad tänker du kring att en förundersökning gällande mordbrand har inletts?

– Är det någon som tänt på, då har det gått på tok för långt.

Semmy Lingefjord, som själv har ett förflutet inom räddningstjänsten, tog en morgonpromenad i närheten. Han vaknade av att det kom information om branden i 112-appen.

– Jag bor vid brandstationen. När jag tittade ut såg jag en rökpelare och hur branden gick genom taket, berättar han.

Vad tänker du kring att branden kan vara anlagd?

– Det är inte min stil, man ska inte förstöra för andra. Även om man har en annan åsikt.

Skrämmer tanken dig?

– Nej, inte så, men man vill ju inte ha det som i Palestina och Israel. Det är bra onödigt. Man ska respektera varandra, det är därför vi har demokrati i det här landet.

Enligt Ulf Bowein håller prognosen, att eftersläckningsarbetet ska kunna avvecklas omkring lunchtid.

– Det kanske blir någon timme till, vi får se. Det kommer ryka om byggnaden ganska länge. Det är varmt, så nu övervakar vi att det inte blossar upp och blir en ny brand. Det är vår inriktning. Vi arbetar systematiskt från utsidan med att såga upp lite och lägga på så lite vatten vi kan för att underlätta polisens utredningsarbete.