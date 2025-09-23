Bedragare slog till mot blombutik: ”Vi har en misstänkt”

Willys i Hultsfred utsattes för bedrägeri förra veckan. Nu ska samma bedragare ha lurat till sig pengar av personalen på Hagelins i Vimmerby under måndagen. Polisen är bedragaren på spåren och har en misstänkt i ärendet.

Vår tidning rapporterade under gårdagen om att en okänd man hade gått fram till kassan på Willys i Hultsfred, påstått sig ha pratat med butikschefen om en vara som han inte vara nöjd och fått kassapersonalen att betala tillbaka pengar felaktigt.

Nu har polisen fått in en ny anmälan gällande bedrägeri och denna gång är det Hagelins i Vimmerby som har drabbats.

En man kom in på Hagelins vid 11.15-tiden på måndagen, gick fram till kassan och uttryckte att han ska ha tillbaka pengar för några paket gräsfrön som inte har fungerat som han ville. När personalen efterfrågar kvitto blir mannen aggressiv och vägrar lämna tills han har fått pengarna för detta. Till slut får han cirka 700 kronor och lämnar därefter butiken.

– Det är ett liknande modus som på Willys i Hultsfred, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Polisen har i det här skedet en misstänkt gärningsman.

– Vi har en misstänkt, men jag kommer inte gå ut med vem det är av taktiska skäl, säger Hampus Haag.

Har ni hållit förhör med honom?

– Nej, vi har en person som är intressant för utredningen, både vad gäller Willys och Hagelins. Vi misstänker att det är samma gärningsperson.