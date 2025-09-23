Har inte funnits någon hotbild mot föreningen – ”Hjärtat är brustet”

Owais Kholi är ordförande i föreningen Pegasus, vars moské totalförstördes i en brand under natten. Foton: Privat/Lotta Madestam

Kalil Aliassem från Hultsfred är en av de som besökt moskén regelbundet. "Hjärtat är brustet", beskrev han sin känsla när han följde eftersläckningsarbetet. Foto: Lotta Madestam

Det är med stor sorg Owais Kholi, ordförande i Pegasus, uttalar sig om nattens brand som ödelade föreningens moské i Hultsfred. – Det är många som hört av sig och många som uttryckt medkänsla, säger Owais Kholi, som uppger att det inte funnits någon hotbild mot moskén eller föreningen.

Föreningen Pegasus har ägt den gamla kyrkobyggnaden som varit moské sedan 2012. Under åren har byggnaden renoverats, i huvudsak invändigt och fått nya fönster.

– Så den var väldigt fin. Det var en mötesplats för många med olika kulturer och bakgrunder. En plats där barnen också träffas och spenderar fritid i studiecirklar och lektioner, så den kommer vara saknad, säger Owais Kholi.

Besökt moskén regelbundet

Kalil Aliassem från Hultsfred är en av de som besökt moskén regelbundet. På tisdagen följde han räddningstjänstens arbete på plats, sedan en granne larmat om nattens brand.

– Jag åkte hit för att kolla vad som hänt så fort jag fick läsa om det, säger han.

Naturligtvis kändes det tungt att se moskén totalförstörd.

– Det känns konstigt. Vi brukar samlas här varje fredag för att be, ibland någon kväll. Hjärtat är brustet, beskrev han sin känsla.

Han hoppas att ingen velat skada moskén medvetet.

– Det finns ingen hotbild, säger Owais Kholi. Vi hör bara fina, snälla ord från omgivningen och samhället. Vi har väldigt goda relationer med alla, så jag har svårt att tänka mig att någon kan utsätta ett så fint ställe för detta.

Vad tror du kan ha hänt?

– Jag har faktiskt ingen aning alls och vill inte spekulera. Jag låter det vara upp till polisutredningen att visa vad som hänt.

”Har varit en välanvänd lokal”

Föreningen Pegasus har runt 150 medlemmar. Moskén har varit välbesökt fredag till söndag och högtiderna många, de firas alltid tillsammans.

– Vi är i snitt 50 personer vid bönetillfällena, det har varit en välanvänd lokal, säger Owais Kholi.

Har ni någon tanke på vart föreningen kan flytta sin verksamhet?

– Vi tänker absolut på framtiden, men vi har inte tänkt eller pratat så mycket just nu. Vi har ett möte med styrelsen i kväll faktiskt. När vi är samlade kommer vi prata och diskutera.

Vad har ni fått för reaktioner sedan det blev känt om branden?

– Många har hört av sig och många som uttryckt medkänsla. Det är många omtänksamma och fina människor som beklagat och berättat att det är tråkigt och sorgligt det som hänt.