Johanna larmade 112 – hennes film visar brandförloppet

Johanna Silvärn ringde 112 sedan hon sett att det brann i moskén i närheten av familjens villa. Foto: Privat

Johanna Silvärn och hennes sambo Albin Ekström upptäckte branden i moskén i Hultsfred och larmade 112. – Det tog sig väldigt snabbt, säger Johanna om den dramatiska upplevelsen.

Mitt i natten vaknade Albin av att det brann bara några hus ifrån deras på Västerviksgatan. Han väckte snabbt Johanna som larmade 112 vid 01.46.

– Vi såg eldslågor i glipan vid rullgardinen. Jag hade varit vaken bara en halvtimme tidigare, då såg jag inget misstänkt. Så det hann ta sig väldigt snabbt på den halvtimme som gick fram tills vi upptäckte branden.

”Dramatiskt uppvaknande”

SOS Alarm försäkrade sig om adressen och om Johanna hörde eller såg någon människa i något fönster.

– Det var ett dramatiskt uppvaknande, jag har aldrig varit med om det tidigare, säger hon och berättar vidare:

– Vi ringde till de grannar som vi hade telefonnummer till och sprang till de som bor i det röda huset, tätt intill moskén. Men så såg vi att det tändes där, då förstod vi att de också var vakna.

Redan 01.56 var brandkåren på plats, det tog bara tio minuter efter att 112 larmats.

– En eloge till brandkåren, att de var på plats så pass snabbt och fick det under kontroll så fort som de fick. Moskén ligger på Västerviksgatan två och vi bor på sex, så det fanns ingen risk att vi skulle behöva evakueras.

Vad tänker du nu kring det som hänt, när det fått gå några timmar?

– Klart att det väcker ett obehag när det utreds som mordbrand eftersom det är så nära vår villa och att det pratas om att det kan vara anlagt. Men vi känner ändå ingen risk för vårt hus, beskriver Johanna Silvärn sina känslor.

Avslutade insatsen runt lunch

Vid 17.30-tiden kan insatsledaren Ulf Bowein meddela att eftersläckningsarbetet kunde avslutas som beräknat vid lunchtid.

– Vi är faktiskt på plats vid detta nu för en värmekameraflygning för att se så det inte är för varmt där det rasat in. Det har inte så mycket med oss att göra, utan för att kunna meddela polisen vad det är för temperaturer. Teknikerna vill få ett hum om när de kan gå in och göra sin undersökning, förklarar han.

Hur viktigt skulle du säga att det var, att man larmade vid den tidpunkten som man gjorde med tanke på spridningsrisken?

– Hade man larmat senare, det är svårt att säga i tid, så hade brandförloppet och risken för spridning till villan som ligger närmast sett annorlunda ut. För det var en rejäl brand när vi kom fram, då brann det med öppna lågor genom fönstren.

Behövdes någon evakueras i samband med branden?

– De husen som låg närmast fick förbereda sig på att kunna evakuera, men det behövdes aldrig.