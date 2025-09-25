POLIS PÅ PLATS PÅ SKOLOR I KALMAR EFTER HOT

Polis befinner sig på flera skolor i Kalmar efter att ett hot uttalats under onsdagen. Foto: MostPhotos

Polisen befinner sig på torsdagsmorgonen på ett flertal skolor i Kalmar. Detta efter att en gymnasiekola mottog hot under gårdagen. En anmälan om grovt olaga hot är upprättad.

Det ska ha varit under onsdagen som en gymnasieskola i Kalmar fick ta emot ett muntligt hot. Polisen säger att det inte rör sig om någon pågående händelse och skolorna ska ha öppet som vanligt.

Flera patruller är dock på plats vid flera av skolorna.

– Vi är på de större gymnasieskolorna och det rör sig om flertalet. Det finns ingen konkret oro, men det är alltid svårt att värdera och jag kan bekräfta att det inkommit ett hot och att en anmälan är upprättad, säger kommunpolis Niko Kalcidis.

Han säger att polisen befinner sig på skolorna i trygghetsskapande syfte och hänvisar övriga frågor till polisens ledningscentral i Malmö.

– Vi är på ett flertalet skolor i trygghetsskapande syfte. Man ska kunna prata med oss om man känner sig orolig eller har frågor. Vi finns där för det och man ska kunna veta att man är trygg på sin skola. Det finns ingen pågående fara för någon skola, säger Katarina Rusin, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Vad kan du säga om hotet?

– Det jag kan säga är att det kom till vår kännedom under gårdagen. Exakt vad som har sagts utreder vi just nu. Det handlar om hur man uttalat sig och vad som var syftet med det. En anmälan om grovt olaga hot är upprättad.

"Tar alla hot på allvar"

Hur länge skolorna kommer ha polispatruller på plats kan Katarina Rusin inte säga.

– Jag har ingen exakt tid, men under dagen är vi tillgängliga där.

Har ni kunnat bedöma hotet som skarpt eller oskarpt?

– Vi tar alla hot på allvar och gör en initial bedömning. Sedan får man utreda det vidare och se hur man ska ställa sig. Här genomför vi en utredning om grovt olaga hot, men inget tyder på att det är någon fara på skolorna i dag.

Finns det någon misstänkt?

– Det är inget jag kan gå in på. Det är en pågående förundersökning. Vi jobbar med att få klarhet i detaljerna, vem som kan ha sagt detta, syftet med det och varför helt enkelt.

Det ska röra sig om Jenny Nyströmskolan och enligt vad rektorn Mats Insulander säger till P4 Kalmar ska det röra sig om rykten bland elever om en skolskjutning. Skolan har också gått ut med information till elever och vårdnadshavare under torsdagsmorgonen.