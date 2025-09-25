Okänd sålde mobiltelefon på Vimmerbybos Tradera-konto

Polisen har fått in en anmälan om olovlig identitetsanvändning och försök till bedrägeri.

En ännu okänd gärningsperson har utgett sig för att vara målsägande och sålt en vara på målsägandes Tradera-konto. Det har gjort att målsägande har fått en faktura som man inte har betalat.

– När man skulle logga in på sitt konto kunde man inte ta sig vidare då det fanns en obetald faktura gällande en annonsavgift för en iPhone. Man har inte gjort det och inte sålt någon telefon. Det måste vara någon annan som har sålt telefonen i målsägandes namn, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

Enligt Tradera var målsägande tvungen att göra en polisanmälan för att kunna få tillgång till sitt konto igen. Målsägande är en man i 55-årsåldern från Vimmerby kommun. Det finns ingen misstänkt i ärendet.