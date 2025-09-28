LÄNET: 40-ÅRING ÅTALAS FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN PÅ NÄTET

En man från Kalmar åtalas för sexuella brott mot barn på internet. Genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 40-årsåldern bosatt i Kalmar åtalas för flera sexuella brott mot tre olika barn. Bland annat ska han ha utsatt ett barn för en våldtäkt genom att pressa henne att ta på sig själv över nätet.

Mannen har suttit häktad sedan den 1 juni i år. Brottsoffren är mellan 10-14 år och har utsatts för olika brott över nätet.

En flicka i tioårsåldern bedöms ha utsatts för våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande mot barn. Mannen har skickat meddelanden med sexuellt innehåll till flickan och sexuella bilder. Han har också förmått flickan att skicka filmer där hon utför ”sexuell posering”. 40-åringen utgav sig för att vara yngre i chatten och åklagaren kallar tillvägagångssättet för ett ”hänsynslöst utnyttjande”.

Den del som åklagaren anser bör bedömas som en våldtäkt handlar om att mannen fått flickan att utföra sexuella handlingar på sig själv och sedan fått henne att skicka filmerna till honom. I andra hand anser åklagaren att även den delen ska bedömas som grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Ytterligare två flickor utsatta

En annan flicka mottog sex olika meddelanden med sexuellt innehåll från mannen under våren 2024. Det betraktas som sexuellt ofredande mot barn.

En tredje flicka mottog också meddelanden med sexuellt innehåll från mannen och även där ska mannen ha pressat henne att posera sexuellt och skicka över filmerna. Gärningarna rubriceras som sexuellt ofredande mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Hade barnpornografiskt material

Utöver brotten mot flickorna åtalas mannen för barnpornografibrott. Gärningen har bestått i att han innehaft 17 filmer och 3 bilder med barnpornografiskt material.

Mannen förnekar brott. Bevisningen består av vittnesuppgifter och en mängd tekniska fynd, med utlåtanden från IT-forensiker, bilder från Snapchat, telefonanalyser och så vidare.