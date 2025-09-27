Tre män omhäktade för rån och utpressning

De tre männen som misstänks för rån och utpressning i Vimmerby är omhäktade. Foto: MostPhotos

De tre män, samtliga i 25-årsåldern, som suttit häktade sedan 15 september får fortsatt vara frihetsberövade. Åklagaren har fått ytterligare två veckor på sig att väcka åtal.

Det ska ha varit tidigare i september som de tre männen, alla välkända av polisen, blev misstänkta för rån och utpressning på en adress i centrala Vimmerby.

En av männen är bosatt i Hultsfred och de två andra i Skåne, men minst en av dem har koppling till Vimmerby sedan tidigare.

– Det här är personer som känner varandra. Några har gjort någonting och som betalning, eller bestraffning, för att ha gjort det här så har man tillgripit egendom, berättade åklagaren Johan Henningsson i samband med att männen häktades.

Målsägande ska inte ha fått några fysiska skador. Alla tre ska ha nekat till brott och inte ansett sig varit delaktiga över huvud taget.

Den 25 september gick häktningstiden ut, men åklagaren var inte redo för åtal. De tre männen gick med på förlängd åtalstid om ytterligare två veckor.

"I övrigt kan jag inte lämna mer information om utredningen i nuläget", skriver Johan Henningsson i ett mejl.