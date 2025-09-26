26 september 2025
Så är läget efter arbetsplatsolyckan – ingen misstanke om brott

Den man som skadades på ett företag i Vimmerby och fördes till sjukhus fick en sårskada i huvudet, en skada på vänster ben och smärta i en axel. Foto: Bildbyrån

KRIM 26 september 2025 12.05

En man i 35-årsåldern fördes med ambulans till sjukhus efter en arbetsplatsolycka i Vimmerby på onsdagen. Det finns ingen misstanke om brott, enligt polisen. 

Det var strax före klockan 13 på onsdagen som en anställd på ett företag i Vimmerby skadade sig och fördes med ambulans till sjukhus. Han var vaken och talbar efter händelsen. 

På fredagsförmiddagen har polisen mer information att förmedla i ärendet. 

– En man blev skadad i samband med lastning av byggvaror och slog i huvudet och klämde sitt ben. Han fick en skada på vänster ben, en sårskada i huvudet och smärta i en axel. Polisen har hållit förhör med den skadade personen på plats på Västerviks sjukhus, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby. 

En anmälan om arbetsplatsolycka upprättades direkt efter händelsen. Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott. 

– Det finns i nuläget ingen brottsmisstanke utan det är en ren olyckshändelse. Personalen har använt den skyddsutrustning som man ska ha när man jobbar, säger Hampus Haag.

