Personal avslöjade tjuv som plockade på sig varor

En okänd man misstänks för ringa stöld på Apotek Hjärtat i Vimmerby. Foto: MostPhotos

Polisen har fått in en anmälan om ringa stöld på Apotek Hjärtat i Vimmerby under tisdagen.

En i nuläget okänd gärningsman somplockade på sig varor till ett värde av cirka 1 200 kronor på Apotek Hjärtat, försökte gå ut ur butiken och stoppades av larmbågarna som gick igång.

Mannen vände tillbaka och la fram en vara som han ville betalade för. Personalen hade sett misstänkte mannen plocka på sig varor och frågade efter fler varor, vilket ledde till att han lämnade kvar alla grejer och tog sig därifrån.

– Apoteket har fått tillbaka alla varor, men brottet är begånget. Vi väntar på en övervakningsfilm för att se om vi kan identifiera gärningspersonen, säger Hampus Haag.

