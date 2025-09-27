KVINNA ANHÅLLEN EFTER MORDFÖRSÖKET I VÄSTERVIK

En man kom in till sjukhuset med stick- eller skärskador i morse. Foto: Bildbyrån

Vid åttatiden i morse kom en man i 55-årsåldern in till akuten i Västervik med stick- eller skärskador. Mannen ska ha utsatts för våld och polisen utreder mordförsök. Senare under dagen greps och anhölls en kvinna misstänkt för brottet. Senaste nytt om händelsen finns längst ned i artikeln.

Övriga omständigheter är okända. Mannen är vaken och talbar och ska höras av polisen under dagen.

– Rubriceringen är misshandel just nu, sa Evelina Olsson vid ledningscentralen vid tiotiden.

Strax efter 11.00 meddelade polisen att ärendet nu utreds som mordförsök.

"Mannen, som är vaken och talbar, tros ha blivit utsatt för brott och kommer att höras så snart det är möjligt", skriver polisen.

Uppdatering 14.30:

Brottet tros ha skett i en bostad i Västervik. Bostaden är avspärrad och en teknisk undersökning kommer att genomföras.

Under eftermiddagen har mannen hörts av polis.

– Brottsrubriceringen är fortfarande mordförsök. Man håller just nu på med dörrknackning i området, säger polisens presstalesperson Filip Annas.

Finns det någon misstänkt?

– Jag har ingen mer information att ge just nu. Vi kommer att nog att kunna gå ut med mer information senare under dagen, säger Filip Annas.

Vid 15-tiden meddelade Region Kalmar att mannen är lindrigt skadad och kunnat lämna sjukhuset. Han är hemmahörande i norar Kalmar län.

Uppdatering 21.15:

En kvinna i 55-årsåldern är misstänkt för mordförsöket och sitter nu anhållen. Hon greps tidigare idag och har befunnit sig i lägenheten tillsammans med mannen. Ingen annan ska ha varit där vid tiden för brottet. Händelsen inträffade i en lägenhet och de inblandade har en relation med varandra, men vilken är okänd.

Polisen tror att kvinnan skadat mannen med ett vasst föremål.