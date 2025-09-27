SKADAD MAN KOM IN TILL AKUTEN – POLISEN UTREDER MORDFÖRSÖK

En man kom in till sjukhuset med stick- eller skärskador i morse. Foto: Bildbyrån

Vid åttatiden i morse kom en man in till akuten i Västervik med stick- eller skärskador. Mannen ska ha utsatts för våld.

Övriga omständigheter är okända. Mannen är vaken och talbar och ska höras av polisen under dagen.

– Rubriceringen är misshandel just nu, sa Evelina Olsson vid ledningscentralen vid tiotiden.

Strax efter 11.00 meddelade polisen att ärendet nu utreds som mordförsök.

"Mannen, som är vaken och talbar, tros ha blivit utsatt för brott och kommer att höras så snart det är möjligt", skriver polisen.

Artikeln uppdaterades vid 11.20.