Misshandel utanför pizzeria i Vimmerby i helgen

Polisen har gjort en anmälan om misshandel som inträffade utanför pizzeria Palma i Vimmerby i helgen.

Det var vid 02.20-tiden under natten mellan fredag och lördag som en polispatrull la märke till ett bråk i centrala Vimmerby. En man i 20-årsåldern ska ha blivit slagen av en man i 20-årsåldern. Både misstänkt och målsägande är hemmahörande i Vimmerby kommun.

– Det ska inte vara några allvarliga skador. En polispatrull är på plats, ser slagsmålet, ingriper, pratar med parterna och skriver en anmälan om misshandel, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Har misstänkt och målsägande velat medverka i utredningen?

– Det vet vi inte än. Misstänkt vill inte göra någon motanmälan och vad jag förstår fick patrullen inte tag i målsägande på platsen, säger Hampus Haag.