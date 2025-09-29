LÄNET: TRE MÄN SKA HA BLIVIT KNIVSKURNA I KALMAR

Tre personer ska ha knivskurits i ett större bråk i Kalmar under måndagen. Genrebild. Foto: MostPhotos

Tre män ska ha blivit knivskurna i Kalmar vid ett bråk i Norrliden.

Det rör sig om tre skadade män i 30- respektive 25- och 20-årsåldern. De tre ska ha blivit misshandlade och en av de målsägande har även fått stick- och skärskador av ett vasst föremål.

"Exakt skadebild är i nuläget oklart", skriver polisen.

Även orsaken till händelsen beskrivs vara oklar. Sammanlagt tre män har gripits för händelsen. Det rör sig om en man i 40-årsåldern, en man i 20-årsåldern och en man i övre tonåren.

Rubriceringen är grov misshandel.

– Det har varit någon form av bråk, där ett vasst tillhygge varit inblandat och orsakat skador. Exakt hur skadorna ser ut vet vi inte, men en har stick- och skärskador och de andra kan också ha det. Samtliga är vakna och får nu vård på sjukhus. Vi kommer behöva prata med dem, säger Katarina Rusin, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

"Kan ha varit ännu fler"

I nuläget är det oklart exakt hur många som varit involverade i bråket.

– Den initiala uppgiften var att det var ett bråk med ett flertal personer. Det kan ha varit ännu fler och det får vi utreda genom förhör med de gripna och de drabbade.

Kan det röra sig om livshotande skador?

– Jag vet inte hur skadorna bedöms av vården, men vi har ingen uppgift om att det är sådana skador. Samtliga inblandade är vakna.

Händelsen ska ha skett utomhus i Norrliden.

– Vi får titta närmare på det, men den initiala uppgiften är att det skett utomhus någonstans i Norrliden. Det kommer ske en undersökning av brottsplatsen när det är möjligt och vi fått klarhet i vart det är.