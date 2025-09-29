Kvinna blev utåtagerande och gjorde motstånd vid ingripande

En kvinna i 20-årsåldern från Vimmerby kommun satte sig till motvärn i samband med ett polisingripande i helgen och misstänks för våldsamt motstånd.

Polisen har upprättat en anmälan om våldsamt motstånd som inträffade i Södra Vi vid 03.20-tiden under natten mellan lördag och söndag.

En polispatrull träffade på en kvinna som uppträdde förvirrat i Södra Vi och bestämde sig för att ta kontakt med henne, vilket då ledde till att hon blev utåtagerande. Polisen beslutade sig för att omhänderta kvinnan enligt LOB. Hon satte sig i samband med ingripandet till motvärn på olika sätt och gjorde motstånd, enligt polisen.

En kvinna i 20-årsåldern från Vimmerby kommun misstänks för våldsamt motstånd.