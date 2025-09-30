VARNING FÖR BEDRÄGERIVÅG – INVÅNARE DRABBAD

Polisen i Östergötland och Jönköping har gått ut med en varning för en ny bedrägerivåg där brottslingarna utger sig komma från polisen. En läsare av vår tidning har också drabbats.

Läsaren, som bor i Vimmerby kommun, berättar att både han och hans fru blev uppringda av bedragarna under förra veckan. I båda fallen var budskapet att personerna var misstänkta för brott och skulle ta kontakt med polisen. Mannen skulle ha gjort sig skyldig till penningtvättbrott enligt AI-rösten. Ingen av dem gick på bluffarna.

Nu har polisen i Östergötland och Jönköping gått ut med en varning för liknande modus.

”I vissa fall har uppringaren sagt sig komma från polisen, i vissa fall uppges att det är en automatisk röst som pratar. Gemensamt för dessa ärenden är att uppringaren hävdar att personerna är inblandade i ett penningtvättbrott – antingen genom att personens ID förekommer i utredningen, eller genom att personen är efterlyst genom en arresteringsorder”, skriver polisen.

"Var vaksam"

Polisen ringer aldrig upp personer på det sättet och ger flera tips om hur du ska agera om du utsätts.

”Var vaksam när du får samtal du inte känner igen. Logga aldrig in via Bank-ID på uppmaning av någon annan, och ge aldrig någon annan tillgång till dina kortuppgifter. Är du osäker? Lägg på luren”.

Bedrägeriförsök ska anmälas till 114 14, vid pågående brott är det 112 som gäller.