MAN GRIPEN EFTER GROVA MISSHANDELN I SÖDRA VI

En kvinna hittades skadad utomhus i Södra Vi under natten mellan lördag och söndag. Polisen lyckades gripa en misstänkt gärningsman på måndagen.

Det var vid 01-tiden under natten mellan lördag och söndag som en kvinna i 45-årsåldern hittades skadad utomhus i Södra Vi och fördes till sjukhus. Enligt Region Kalmar län blev kvinnan inlagd på vårdavdelning med lindriga skador.

I dag berättar Vimmerbypolisen att en man i 25-årsåldern från en östgötsk kommun greps i Vimmerby kommun vid 11-tiden på måndagsförmiddagen.

– Ett intensivt utredningsarbete har pågått sedan hon påträffades och i går lyckades vi gripa en man som nu är anhållen. Vi håller på med en hel del utredningsåtgärder, både vad gäller misstänkt och målsägande, och får se om åklagaren vill gå till häktning eller inte, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Rubriceringen är alltjämt grov misshandel.