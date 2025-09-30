Kvinna gör ny anmälan om slängda fimpar i Vimmerby

Den kvinna som nyligen anmälde nedskräpning avseende slängda cigarettfimpar i centrala Vimmerby vänder sig till polisen med en ny anmälan.

Det var under måndagseftermiddagen som en kvinna i Vimmerby kom in till polisstationen i Vimmerby för att anmäla nedskräpning och ofredande på Sevedegatan i Vimmerby.

– Hon vill anmäla de två brotten för att en okänd person kastar fimpar utanför hennes port, vilket hon känner sig ofredad av. Det finns ingen misstänkt i ärendet, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Brottstiden sträcker sig från 1 juni till 29 september. Målsägande har lämnat in fotografier på fimparna till polisen.

– Bilderna visar att det ligger lite fimpar, kanske ett tiotal, på gatan, säger Hampus Haag.

På vilket sätt känner hon sig ofredad?

– Det framkommer inte riktigt, men hon stör sig väldigt mycket på detta. Det lär väl bli svårt att leda detta i någon form av bevisning.

Samma kvinna har tidigare i september gjort en anmälan om nedskräpning efter att någon slängt cigarettfimpar på Klemens gränd i Vimmerby.