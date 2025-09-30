VIMMERBYBO ÅTALAS FÖR BARNVÅLDTÄKT I VÄSTERVIK

En ung Vimmerbybo riskerar nu att bli utvisad efter en barnvåldtäkt i Västervik. Foto: MostPhotos

En Vimmerbybo i 20-årsåldern har suttit häktad sedan slutet av augusti. Nu åtalas mannen för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande. Åklagaren vill utvisa mannen från Sverige.

Mannen blev anhållen i sin frånvaro den 27 augusti och greps dagen därefter och häktades ytterligare en dag senare.

– Jag vill inte uttala mig om hur de känner varandra, men det är en flicka under 15 år, kommenterade åklagare Nina Erlandsson.

Flickan ska enligt stämningsansökan inte deltagit frivilligt i det som skedde. Mannen ska ha puttat ned flickan i sängen och därefter på ett hårdhänt sätt våldtagit henne. Flickan ska flera gånger försökt säga nej och uttryckt att det gjorde ont.

Barnvåldtäkten ska ha skett mellan 22 och 23 juli i en bostad i Västervik. Mannen bedöms ha varit oaktsam beträffande omständigheten att flickan var under 15 år gammal.

Kan bli utvisad

Vimmerbybon nekar till brott. Flera personer kommer att kallas som vittnen angående deras kontakter efter och innan gärningen.

Mannen åtalas också för sexuellt ofredande på en personalfest i Västervik. Han ska då ha hållit fast en kvinna och smekt henne över rumpan. Det hände den 17 augusti i år. På samma personalfest ska han ha tagit ett grepp om en annan kvinnas rumpa och åtalas där också för sexuellt ofredande.

Även här nekar mannen till brott.

Åklagaren yrkar på att Vimmerbybon ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända hit.