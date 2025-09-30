DÖMS TILL VÅRD EFTER KNIVATTACKEN I CYKELBUTIKEN

Den som gick till attack med kniv mot två olika personer i en cykelbutik i Nybro i somras döms nu. Han döms dock inte för mordförsök. I stället döms han till rättspsykiatrisk vård för grov misshandel i två fall.

Det var den 19 juli som händelsen inträffade i en butik i Nybro. En man i 35-årsåldern attackerade då en anställd i butiken och högg honom med kniv vid upprepade tillfällen.

Mannen fick allvarliga skador och vårdades på intensiven. En annan man, en kund i butiken, skadades också i samband med händelsen.

Den misstänkte greps senare samma dag av polisen och har suttit häktad sedan i somras. Han har stått åtalad för mordförsök och grov misshandel.

Händelserna i butiken har fångats av en kamera, vilket gett ett bra bevisläge för åklagaren. Mannen har själv sagt att maffian börjat kommunicera med symboler och som en bekräftelse på detta ska mannen i butiken sagt åt honom något om att han hade toalettpapper med sig.

Målsägande har sagt att det med toalettpapperet endast var ett skämt, men uppenbarligen utlöste det en reaktion hos mannen i 35-årsåldern. Den andra målsägande menar den misstänkte har mobbat honom, men han vet inte hur. Han har berättat att han försökt få hjälp av staten men eftersom han inte fått det var det här en reaktion på det.

Ville inte döda någon

Mannen har sagt att han träffade de båda med kniven men att han inte har velat döda någon av dem eller invalidisera någon heller.

Tingsrätten anser att det sammantaget är styrkt att mannen med kniv utdelat ett flertal hugg mot den butiksanställdes kropp. Skadorna har enligt den rättsmedicinska bedömningen varit livshotande. Skadan för den andra personen i butiken har inte varit livshotande, men på sättet som knivhugget utdelats är det ställt bortom rimligt tvivel att gärningen varit livsfarlig.

Men tingsrätten dömer inte mannen för mordförsök. Mannen själv har uppgett att han hade för avsikt att skada mannen grovt, men han har inte velat döda honom. Rätten anser inte att mannen haft ett syfte att döda någon av dem.

Under den rättspsykiatriska undersökningen har det framkommit att mannen begick gärningarna under en allvarlig psykisk störning.

"Det är inte visat att han vid tidpunkten för gärningen uppfattade att det var en avsevärd risk för att NN skulle dö. Det är inte heller visat att han trodde att så skulle ske", skriver rätten.

Rättspsykiatrisk vård väntar

Mannen döms därför för två fall av grov misshandel. Enligt tingsrättens mening har mannen vid båda gärningarna visat särskild hänsynslöshet eller råhet och gärningarna har varit livsfarliga.

Han döms nu till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han ska betala skadestånd med drygt 140 000 kronor till den som blev mest skadad och knappt 87 000 kronor till den andra personen.