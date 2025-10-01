GICK TILL ATTACK MED BATONG – NU ÅTALAS HÄKTAD MAN

En man i 55-årsåldern från Hultsfred misstänks ha attackerat en annan man med batong och slagit honom i huvudet och på kroppen. Nu åtalas mannen, som har suttit häktad i över en månad, för grov misshandel.

Det var på eftermiddagen den 18 augusti som polisen larmades till Sjövägen i Hultsfred med anledning av ett pågående bråk. En man i 55-årsåldern misstänks där ha tillfogat en man i 25-årsåldern allvarliga kroppskador med en batong. Mannen greps samma dag och häktades två dagar senare. Nu åtalas han vid Kalmar tingsrätt misstänkt för grov misshandel.

Enligt åklagare Magnus Argus stämningsansökan ska 55-åringen ha slagit den yngre mannen både i huvudet och på kroppen. Vid tillfället ska målsägaren ha åsamkats smärta, sårskada i bakhuvudet samt underhudsblödning och rodnad på nacken och ryggen.

Bedöms som grovt brott

”Brottet bör bedömas som grovt eftersom (den tilltalades namn) har visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att oprovocerat rikta flertalet slag med ett tillhygge mot (målsägarens namn) huvud samt kropp. Våldet har vidare varit livsfarligt då det riktats mot målsägandens huvud med ett batongliknande föremål”, skriver åklagaren.

Förutom förhör med offret och den tilltalade har åklagaren kallat ett vittne som ska berätta om sina iakttagelser av händelseförloppet för att bevisa gärningen.

Bland övrig bevisning finns bland annat en videosekvens som ska bevisa gärningen.

Åklagare Magnus Argus har tidigare berättat för vår tidning att de båda inblandade männen är bekanta med varandra, men att de inte har någon närmare relation.

Den tilltalade mannen förnekar brott.