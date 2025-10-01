01 oktober 2025
Fräckt par stal för flera tusen kronor från matbutik i Vimmerby

KRIM 01 oktober 2025 14.00

En man och en kvinna misstänks under söndagen ha genomfört en fräck stöld från en matvaruaffär i Vimmerby. Totalt tros man ha fått med sig varor värda flera tusen kronor.

Det var vid 17.30-tiden på söndagen som en man och en kvinna kom in på Willys i Vimmerby. Paret loggade in och använde en handskanner för att skanna varorna de köpte. När de hade handlat färdigt, betalat och gått ut ur butiken anade dock personalen oråd.

– Man tyckte att det såg konstigt ut eftersom man hade uppfattat det som att det bara var mannen som skannade inne i butiken och betalade efteråt, men där kvinnan följde med honom ut med en vagn fullproppad med varor, berättar Hampus Haag vid polisen.

Vid en kontroll i sitt system ska det ha visat sig att mannen endast skannat tolv varor. På okänt sätt har personalen dessutom kommit fram till att det i kvinnan vagn låg obetalda varor till ett värde av cirka 5 000 kronor när paret lämnade butiken.

I och med att mannen har loggat in och skannat några varor samt att man nu ska analysera övervakningsfilm, har polisen gott hopp om att kunna identifiera de båda misstänkta gärningspersonerna.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

