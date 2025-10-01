Fräckt par stal för flera tusen kronor från matbutik i Vimmerby

En man och en kvinna misstänks under söndagen ha genomfört en fräck stöld från en matvaruaffär i Vimmerby. Totalt tros man ha fått med sig varor värda flera tusen kronor.

Det var vid 17.30-tiden på söndagen som en man och en kvinna kom in på Willys i Vimmerby. Paret loggade in och använde en handskanner för att skanna varorna de köpte. När de hade handlat färdigt, betalat och gått ut ur butiken anade dock personalen oråd.

– Man tyckte att det såg konstigt ut eftersom man hade uppfattat det som att det bara var mannen som skannade inne i butiken och betalade efteråt, men där kvinnan följde med honom ut med en vagn fullproppad med varor, berättar Hampus Haag vid polisen.

Vid en kontroll i sitt system ska det ha visat sig att mannen endast skannat tolv varor. På okänt sätt har personalen dessutom kommit fram till att det i kvinnan vagn låg obetalda varor till ett värde av cirka 5 000 kronor när paret lämnade butiken.

I och med att mannen har loggat in och skannat några varor samt att man nu ska analysera övervakningsfilm, har polisen gott hopp om att kunna identifiera de båda misstänkta gärningspersonerna.