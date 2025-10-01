BEGÄRS HÄKTAD – UTREDS FÖR GROVT BROTT MOT KVINNA

En man i 25-årsåldern begärs häktad för grov misshandel i Vimmerby kommun. Genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 25-årsåldern begärs häktad efter att en kvinna hittats skadad utomhus i Södra Vi natten mot söndagen.

Brottstiden är mellan 00.40 och 01.10 på söndagsdygnet. Kvinnan fördes till sjukhus och blev inlagd med lindriga skador. Nu begärs en man i 35-årsåldern häktad, misstänkt för grov misshandel.

Mannen är från Finspång, cirka 25 år och bekant av rättsväsendet sedan tidigare. Åklagaren menar att det finns risk för att han försvårar utredningen, fortsätter begå brott och ett tredje skäl för häktning är att minimistraffet övergår 18 månader.

Mannen anhölls i sin frånvaro på söndagsmorgonen och greps vid elvatiden i måndags.

Åklagaren Felicia Ullerstam vill inte gå in på om eller hur mannen och kvinnan känner varandra. Brottet ska ha begåtts utomhus. Mannen förnekar brott.

Vad kan du säga om skadeläget?

– Det är en grov misshandel, men inga livshotande skador.

Tidpunkten för häktningsförhandlingen är ännu inte bestämd.