Flera stölder på Ica Kvantum – riktat in sig på smink

Mellan den 24 och 30 september ska tre stölder ha skett från Ica Kvantum i Vimmerby.

Det handlar om att personalen upptäckt uppbrutna förpackningar i butiken. Det ska röra sig om sminkprodukter som har stulits.

Vid ett tillfälle rör det sig om 600 kronor, vid ett annat 837 kronor och vid det tredje 380 kronor. Totalt alltså drygt 1 800 kronor.

– Man vet inte om det är samma person och samma tillfälle eller om det är tre olika anmälningar. Personalen har hittat de brutna, tomma förpackningarna i hyllan, säger Hampus Haag vid polisen.

Någon misstänkt för stölden eller stölderna har man inte.