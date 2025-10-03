SMÅLAND: Man död i brand – polisen misstänker mord

En man i 60-årsåldern har avlidit efter en villabrand i Jönköping i går kväll. Området har spärrats av och polisen utreder det som misstänkt mord och mordbrand.

Det var vid 21.30-tiden som SOS larmades om en brand i en villa på Södra skogsstigen i de södra delarna av Jönköping.

I bostaden befann sig en person, en man i 60-årsåldern, som fördes med ambulans till sjukhuset där han konstaterades avliden.

”Polisen har upprättat en avspärrning kring den aktuella bostaden och genomför dörrknackning”, skrev polisen på sin hemsida vid midnatt.

Ändrat brottsrubriceringen

Brottsrubriceringen uppdaterades under natten eftersom en person avlidit, i nuläget är rubriceringen mordbrand samt mord.

”En teknisk undersökning av platsen kommer att göras när släckningsarbetet är färdigt och platsen har svalnat”, skriver polisen.

I nuläget finns ingen misstänkt i ärendet. Anhöriga har underrättats.