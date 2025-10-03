Fräck stöld från gårdsbutik – man stal varor för flera tusen kronor

En okänd gärningsman tog sig in i Sjundekvills gårdsbutik och stal varor för flera tusen kronor under tre minuter på torsdagen.

Sjundekvills Lantbruk & Gårdmejeri har gjort en polisanmälan om en stöld av normalbutiken då en okänd gärningsman har gått in i butiken, tillgripit varor för cirka 7 000 kronor, packat ner dem i en kasse och därefter lämnat butiken utan att betala för sig. Tiden för brottet är satt mellan klockan 11.45 och 11.48 på torsdagen.

– Här finns det också videoövervakning. Vi väntar på att få in den för att se om vi kan identifiera någon misstänkt i ärendet, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Vad är det för varor som gärningsmannen har stulit?

– Det är i nuläget inte specificerat, men det står matvaror och 7 000 kronor. Det verkar vara mestadels kött, säger Hampus Haag.