Matbutik vänder sig till polisen med fler anmälningar

Polisen har fått in ännu fler anmälningar om stölder som har skett från Ica Kvantum i Vimmerby.

Vår tidning rapporterade under torsdagen om att tre stölder har skett från Ica Kvantum i Vimmerby mellan 24 och 30 september. Personalen har upptäckt uppbrutna förpackningar och sminkprodukter har stulits.

Nu har polisen fått in ännu fler anmälningar om ringa stöld på Ica Kvantum i Vimmerby.

Den första stölden har skett den 1 oktober. Två okända gärningspersoner har tagit energidryck till ett värde av 60 kronor.

– Vi har ännu inte identifierat någon misstänkt i ärendet, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Hur upptäckte man det?

– Det står inget om hur man har upptäckt detta, men det står att det ska finnas film på det. Jag tänker att de har tittat i efterhand, säger Hampus Haag.

Den andra stölden inträffade den 28 september. En gärningsperson har tagit öl för cirka 150 kronor.

– Det ska finnas film på händelsen som vi håller på och plockar in för att se om vi kan identifiera misstänkt gärningsperson, säger Hampus Haag.