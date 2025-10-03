HOT MOT SKOLA I VÄSTERVIK – ELEVER HEMSKICKADE

Elever på Alphaskolan i Västervik har skickats hem, rapporterar P4 Kalmar. Detta efter att hot riktats mot skolan.

Nu vid lunchtid på fredagen har skoldagen på Alphaskolan i Västervik avbrutits. Detta efter att det ska ha riktats hot mot skolan. Kommunens säkerhetssamordnare har varit på platsen och likaså polisen, enligt P4 Kalmar.

– Vi har varit där och inhämtat uppgifter, men det ska inte finnas någon substans i hotet, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Polisen utreder nu händelsen.

Är rubriceringen olaga hot mot grupp?

– Jag har inte rubriceringen, men det är väl inte helt otroligt att det är den.

Vad gör att ni bedömer att det inte finns någon substans i hotet?

– Det är den bedömningen som har gjorts.

"Inte någon substans"

En person ska vara inblandad i händelsen, men polisen vill inte säga att den personen är misstänkt för brott.

– Det är unga personer och socialtjänsten involveras. Det är inget stort ärende för oss, men vi har kontrollerat det och tagit det på allvar, men kunde snabbt konstatera att det inte var någon substans i det.

Skolans huvudman, Joachim Björkman, hänvisar till rektor Thomas Holmgren, som dock sitter i möte. Vår tidning hoppas kunna prata med honom senare. Joachim Björkman säger att man avbröt skoldagen på grund av att man skulle ha en friluftsdag efter lunch, den så kallade Alphajoggen.

– Hade det varit vanliga lektioner hade vi inte avbrutit skoldagen. Jag har suttit och haft prov, så jag har inte varit involverad i processen, så det är bättre att ni pratar med rektor, säger han.