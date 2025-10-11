Man körde grovt rattfull i Södra Vi – slipper fängelse

En man döms för ett grovt rattfylleri i Södra Vi i somras. Genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 70-årsåldern döms för ett grovt rattfylleri i Södra Vi, men slipper fängelse. Istället blir det en villkorlig dom kombinerat med samhällstjänst i 50 timmar.

Mannen hade 1, 38 i promille när han stoppades den 17 juni i år. I förhör har han vidgått händelseförloppet, men sagt att han inte haft något uppsåt. Dagen före körningen hävdar han att han druckit tre-fyra glas vin och han blev förvånad över den höga halten.

Tingsrätten menar att den höga halten talar för att han måste ha varit medveten om att han var berusad.

Straffvärdet ligger på en månad i fängelse. Dessutom bötfälldes mannen för ett rattfylleri i maj månad. Något fängelsestraff blir det dock inte på grund av mannens höga ålder. Istället blir det en villkorlig dom och skyddstillsyn.