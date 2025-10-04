Ballong med vitt pulver hittades i butik i Gamleby

Polisen blev under lördagen kontaktade av en matvarubutik i Gamleby som hade hittat en balkong med vitt pulver i.

Det var vid 13.15-tiden på lördagen som polisen fick kännedom om att en balkong med vitt pulver i hade hittats inne på Ica-butiken i Gamleby. Det är oklart vad det är för pulver. Polisen har varit på plats i butiken och tagit balkongen i beslag.

– Vi får ta lite prover för att se vad det kan vara för pulver. Personalen kontaktar polisen om att de har hittat en balkong med vitt pulver i inne i butiken. Det kan vara bakpulver eller narkotika eller vad som helst, säger Patric Fors vid polisens ledningscentral i Malmö.

Det finns ingen misstänkt i ärendet.

Hur ser det ut med kameraövervakning i butiken?

– Det är något som vi kommer kontrollera i utredningen för att se om det finns någon teknisk bevisning.