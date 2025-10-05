Man misstänks ha slagit två män i Hultsfred

Polisen fick rycka ut till centrala Hultsfred efter larm om misshandel vid 00.45-tiden under natten mellan lördag och söndag. En man misstänks för dubbla fall av misshandel.

Leif Fransson vid polisens ledningscentral i Malmö berättar att polisen fick kännedom om att en man i 40-årsåldern ska ha slagit två män i 30- respektive 25-årsåldern.

– Det är oklart vad det är för bråk, men det skrivs två anmälningar om misshandel. Det finns inget ambulansbehov för de två målsägandena, säger Leif Fransson.

Enligt polisen kan ytterligare en person ha blivit slagen.

– Det står att misstänkt har slagit tre personer och lite längre ner står det att den tredje personen inte vill anmäla något brott. Det är oklart om den tredje personen har blivit slagen eftersom vi inte vet om det har skett någonting. Han ville inte prata med polisen, säger Leif Fransson.

Christian Ryning på Hotell Palace berättar att ingen misshandel har skett på hotellet i natt.

– Jag nekade några gäster att komma in för att dricka öl då vi hade stängt. Någon misshandel har inte ägt rum inne på hotellet. Vad som därefter skett ute efter gästerna lämnat vet jag inte, säger Christian Ryning.

Fotnot: Texten har uppdaterats med ett förtydligande från Hotell Palace om att misshandeln inte ägt rum på hotellet.