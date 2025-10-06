INSATS MOT NARKOTIKA I VIMMERBY UNDER HELGEN

Områdespolisen gjorde en insats mot narkotika i Vimmerby i helgen. Det ledde till ett stort antal misstänkta brott.

Under den här helgen, framför allt i fredags kväll, gjorde områdespolisen en insats mot narkotika i Vimmerby. Det ledde till att flera personer ertappades och blev misstänkta för brott.

* En man i 30-årsåldern valde polisen att kontrollera på Falkängsgatan i Vimmerby kring 18-tiden i fredags. Han visade tecken på att vara narkotikapåverkad och fick följa med patrullen för ytterligare provtagning.

Han är nu misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk.

* Vid samma tidpunkt träffade polisen på en man i 20-årsåldern från grannkommunen Hultsfred. Han visade också tecken på att vara påverkad och fick följa med för vidare provtagning. Det här hände nära Ica Supermarket i Vimmerby och mannen är misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk.

* Vid 19-tiden i fredags kväll såg polisen en misstänkt narkotikauppgörelse på Bondebygatan i Vimmerby.

– Patrullen är ute och jobbar och ser två personer som man fattar intresse för. Man ser att de gör ett handslag, som att de utbyter något, säger Hampus Haag vid polisen.

När polisen närmade sig valde båda två att försöka försvinna från platsen.

– Vi får tag i den ena personen och när man kollar igenom honom hittar man narkotika.

Mannen, som är i 20-årsåldern från Vimmerby, misstänks nu för innehav i överlåtelsesyfte.

– Man man misstänker att han har narkotikan för att sälja den. Det rör sig inte om någon jättemängd, men det är lite cannabis misstänker man. Vi har ingen analys ännu.

Den andre personen fick patrullen inte tag i.

– Vi fokuserade på den ene och man var inte så sugna på att prata med polisen.

* På Skyttegatan i Vimmerby i fredags kväll, runt 20-tiden, blev en kvinna i 30-årsåldern medtagen för provtagning. Hon ska ha uppvisat tecken på att vara påverkad av narkotika och misstänks för eget bruk.

* Den 4 oktober blev en man i 20-årsåldern, från Hultsfreds kommun, misstänkt för dubbla brott. En polispatrull kom då körandes vid Åkeborondellen på riksvägen och möter bilen som mannen färdas i.

– Man beslutar sig för att kontrollera den och när man pratar med föraren fattar man misstankar om att denne är narkotikapåverkad och han tas med för provtagning, säger Hampus Haag.

Det här skedde vid 20-tiden i lördags och mannen misstänks nu för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.