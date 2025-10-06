Flera smitningar i Vimmerby under helgen

Ett flertal anmälningar om smitning från trafikolycksplats i Vimmerby har upprättats under helgen.

* En man i 60-årsåldern stod parkerad på Ica Kvantums parkering i fredags mellan 10.45 och 11.15. Under den halvtimmen han var inne i butiken har det blivit skador på hans bil.

– När han kommer ut igen upptäcker han en buckla på passagerardörren. Man tror att det orsakats av att någon slagit i bildörren i hans bil, säger Hampus Haag vid polisen.

Det finns ingen misstänkt för detta.

* I torsdags stod en person på Rustas parkering i Vimmerby. När man kom tillbaka till bilen såg man att den blivit påkörd.

– Det finns färgrester efter en röd bil och det är det vi har att gå på. Det är repor på skärmen och avskrapad färg på höger sida. Man har försökt se om det finns kameraövervakning i närheten, men inte hittat det.

Det finns ingen misstänkt.

* En bil ska ha backat in i en foodtruck på Vimmerbyallén i fredags vid 21-tiden.

– Man utbytte information, så det är inget brottsligt så. Ärendet är nedlagt.

* Två bilar på Åbrovägen i Vimmerby ska ha utsatts för skadegörelse. Det ska ha skett mellan lördag och söndag.

– Okänd person har repat lacken på målsägandes bilar. Det finns ingen misstänkt i nuläget, säger Haag.

En man från Vimmerby och en från en grannkommun är målsägande.