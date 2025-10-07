07 oktober 2025
VIMMERBYBO ÅTALAS FÖR SKATTEBROTT

Mannen ska ha tjänat över 60 000 på sitt agerande. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 07 oktober 2025 21.00

En man i 35-årsåldern bosatt i Vimmerby åtalas för skattebrott. 

Åklagaren anser att mannen har lämnat en inkomstdeklaration för 2022 som varit felaktig. Enligt åtalet har mannen genom den felaktiga deklarationen riskerat att cirka 63 000 kronor ”undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas” till mannen i fråga. 

Bolaget som mannen varit anställd hos är skrivet i Mellansverige och försatt i konkurs.

Mannen förnekar brott. Bevisningen består till stor del av Skatteverkets hantering av ärendet. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

