Trodde maken hade en affär – åtalas för att ha förföljt kvinna

En kvinna i Hultsfreds kommun åtalas för att ha förföljt och skickat ett stort antal otrevliga meddelanden till en annan kvinna, som hon trodde hade en relation med hennes man.

Totalt handlar det om ett tiotal otrevliga meddelanden som den misstänkta kvinnan ska ha skickat till målsäganden via sms och Messenger. Båda kvinnorna är i medelåldern och bosatta i kommunen, och enligt åklagarens stämningsansökan ska förföljelserna ha pågått mellan augusti 2024 och maj 2025.

I princip samtliga meddelanden som har skickats ska ha handlat om att den misstänkta kvinnan försökte avslöja en påstådd relation mellan målsägaren och den misstänktes make, samt att hon visste vad de höll på med och var de befann sig.

Flera av meddelandena var väldigt grova i språket och framställde inte målsägaren i särskilt god dager.

”Varje gärning var led i en upprepad kränkning av (målsägarens namn) integritet”, skriver åklagaren i åtalet som avser olaga förföljelse. I sitt andrahandsyrkande menar åklagaren att gärningarna i vart fall ska ses som ofredande.

I förhör har den misstänkta kvinnan vidgått händelseförloppet men förnekat brott.