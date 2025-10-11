Kvinna åtalas misstänkt för att han misshandlat man i Vimmerby

En kvinna åtalas misstänkt för att ha slagit en man i ansiktet upprepade gånger. Misshandeln ska ha begåtts i kvinnans hem i Vimmerby.

Enligt det åtal avseende misshandel som lämnades i till Kalmar tingsrätt under tisdagen ska händelsen ha inträffat i kvinnans lägenhet den 16 juli i år.

I sin stämningsansökan skriver åklagaren att kvinnan, som är i 25-årsåldern, har misshandlat en jämnårig man genom att utdela flera slag mot hans ansikte. Detta ska ha orsakat mannen smärta och rodnad.

Utöver förhör med mannen och kvinnan har åklagaren också kallat ett kvinnligt vittne som ska ha haft kontakt med mannen i anslutning till händelsen. Som bevis har åklagaren också åberopat en konversation på Snapchat för att bevisa att kvinnan där erkände att hon slog mannen.

I förhör har den misstänkta kvinnat förnekat brott.