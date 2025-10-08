LÄNET: Så är skadeläget efter mordförsöket på tisdagskvällen

Tre personer skadades lindrigt vid det storbråk i Mönsterås under tisdagskvällen som rubriceras som mordförsök. En av dessa fick läggas in på vårdavdelning.

Det var vid klockan 20.20 som polisen larmades av allmänheten om ett pågående bråk mellan flera personer på en villagata i centrala Mönsterås. När man kom fram till platsen fanns där tre personer kvar, samtliga med stick- eller skärskador. Två av dessa fördes med ambulans till länssjukhuset i Kalmar.

Till sjukhuset anlände strax därefter en bil med flera av de personer som flydde från brottsplatsen innan polisen hann fram. Även bland dessa ska det ha funnits skadade personer.

En inlagd på sjukhus

I en skadebulletin på onsdagsmorgonen skriver Region Kalmar län att det totalt var tre personer som behövde vård för sina skador, samtliga lindrigt skadade. En av dessa behövde läggas in på vårdavdelning, medan de övriga två kunde lämna sjukhuset efter att ha fått sina skador omsedda.

Samtliga dessa tre personer är män i 20-årsåldern och hemmahörande i södra Kalmar län.

Polisen har ännu inte kunnat lämna någon information gällande misstänkta för brottet eller andra ingående detaljer, men i nuläget rubriceras ärendet som mordförsök.

