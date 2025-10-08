BLEV BITEN AV HUND PÅ PROMENAD – BEHÖVDE SJUKVÅRD

En man i 25-årsåldern var ute på promenad vid Hesjön i Målilla i tisdags. I samband med detta blev mannen biten av en hund.

Den unge mannen var ute och promenerade vid badplatsen när ett mindre fordon kom.

– Det ska ha varit ett grönt fordon och sett ut som en golfbil säger man, berättar Ulf Gollungberg vid polisen.

Baktill ska man ha haft en större hundbur och där befann sig lösa hundar.

– Hundarna springer fram till målsägande och hoppar på honom. En hund bet honom i handen, berättar Gollungberg.

Behövde man uppsöka sjukvård?

– Oftast när man blir hundbiten behöver man ta en stelkrampsspruta och det står här att man varit på vårdcentralen. Man behövde inte sys, men man har uppsökt sjukvård.

En skrivelse är skickad till Länsstyrelsen och en anmälan om brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter är upprättade.

– Det skulle kunna bli vållande till kroppsskada också.

Hundägaren beskrivs ha varit kring 45-50-årsåldern och polisen har fått uppgifter om en tänkbar person.

– Det finns att jobba vidare med och vi har lite uppslag där, som gör att vi kan få reda på vem det är.