Korta polisnotiser: Okänd stal nässprej och person fick lurigt samtal

Här har vi samlat några av de senaste polisanmälningarna till polisen.

* Vid 11.30-tiden i lördags ska en okänd person stulit nässprej från Ica Kvantum i Vimmerby. Värdet uppgår till 70 kronor.

– Man har därefter passerat sista betalningsmöjlighet, men butiken har inte lyckats verifiera vederbörande, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

En anmälan om ringa stöld är upprättad.

* En man i 65-årsåldern har utsatts för ett bedrägeriförsök. Mannen fick ett röstmeddelande på telefonen, där den som ringde påstod sig komma från Klarna.

– Man uppgav att en obehörig transaktion hade skett och att pengar skulle dras från kontot. Man skulle göra något knappval, men målsägande gick inte på detta.