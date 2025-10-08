08 oktober 2025
Korta polisnotiser: Okänd stal nässprej och person fick lurigt samtal

Foto: Bildbyrån

KRIM 08 oktober 2025 12.00

Här har vi samlat några av de senaste polisanmälningarna till polisen.

* Vid 11.30-tiden i lördags ska en okänd person stulit nässprej från Ica Kvantum i Vimmerby. Värdet uppgår till 70 kronor. 

– Man har därefter passerat sista betalningsmöjlighet, men butiken har inte lyckats verifiera vederbörande, säger Ulf Gollungberg vid polisen. 

En anmälan om ringa stöld är upprättad.

* En man i 65-årsåldern har utsatts för ett bedrägeriförsök. Mannen fick ett röstmeddelande på telefonen, där den som ringde påstod sig komma från Klarna.

– Man uppgav att en obehörig transaktion hade skett och att pengar skulle dras från kontot. Man skulle göra något knappval, men målsägande gick inte på detta. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

