MAN SPARKADE IHJÄL IGELKOTT I KALMAR

En man döms för att ha sparkat ihjäl en igelkott i Kalmar förra sommaren. Genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 25-årsåldern döms för grovt djurplågeri efter att ha sparkat ihjäl en igelkott i Kalmar i augusti förra året.

Mannen döms även för grovt jaktbrott och sexuellt ofredande. Straffet blir skyddstillsyn och 160 timmars samhällstjänst. Straffet bedöms motsvara sju månader i fängelse.

Händelsen med igelkotten inträffade på Västra Vallgatan i Kalmar. Mannen utdelade flera kraftiga sparkar mot djuret som avled. Händelsen ses även som jaktbrott eftersom igelkottar är fredat vilt.

Var mycket berusad

Mannen har erkänt sitt agerande, men motsatt sig en del brottsrubriceringar. Han har förklarat att han var ”dränkt” i alkohol förra sommaren och att han inte reflekterade över vad han sparkade på eftersom han var så full. Först när han fick ett brev hem från polisen ska han ha förstått att det var en igelkott han sparkade på. Till poliserna på plats ska han ha sagt att han agerade i självförsvar, men det uttalandet minns han inte nu. I rättegången sa han sig vara en djurvän.

Enligt vittnen ska mannen ha sparkat på igelkotten flera gånger och igelkotten ska ha flugit upp ett par meter i luften.

”Det är fråga om en uppsåtlig och allvarlig misshandel av djuret, som enligt tingsrätten varit särskilt hänsynslös”, skriver domstolen.

Eftersom igelkotten är rödlistad döms mannen även för grovt jaktbrott.

Tog kvinna på brösten

Det sexuella ofredandet skedde i Ronneby den 26 november 2023. Mannen ska då ha tagit en kvinna på brösten under en konsert med Fröken Snusk. Kvinnan svarade med en lättare lavett. Mannen minns inget av den händelsen heller och döms för sexuellt ofredande.

Mannen har tagit tag i sitt alkoholmissbruk och får en villkorlig dom. Samma utfall blev det efter att han dömdes för medhjälp till grovt rattfylleri i mars 2024.

Han ska även betala 7 000 kronor i skadestånd till kvinnan.