09 oktober 2025
Veckans Vimmerby

Flera stölder från lokala butiker – frisersalong drabbad

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 09 oktober 2025 10.40

Under gårdagen skedde flera stölder i lokala butiker. Bland annat drabbades en frisersalong.

Tidpunkterna gör även att det inte är omöjligt att tro att stölderna hänger ihop.

Vid 11.45-tiden kom en kvinna in på Frisörateljén i Vimmerby och tog en parfym för drygt 1 500 kronor. I nuläget finns ingen uppsatt som misstänkt i ärendet, men kvinnan ska vara känd av butiken.

Tio minuter senare drabbades också Ica Kvantum av en stöld. Där handlar det om husgeråd för knappt 1 300 kronor som försvunnit. 

– Där finns det inga övriga omständigheter om detta, säger Håkan Karlsson vid polisen. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

