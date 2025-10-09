Flera stölder från lokala butiker – frisersalong drabbad

Under gårdagen skedde flera stölder i lokala butiker. Bland annat drabbades en frisersalong.

Tidpunkterna gör även att det inte är omöjligt att tro att stölderna hänger ihop.

Vid 11.45-tiden kom en kvinna in på Frisörateljén i Vimmerby och tog en parfym för drygt 1 500 kronor. I nuläget finns ingen uppsatt som misstänkt i ärendet, men kvinnan ska vara känd av butiken.

Tio minuter senare drabbades också Ica Kvantum av en stöld. Där handlar det om husgeråd för knappt 1 300 kronor som försvunnit.

– Där finns det inga övriga omständigheter om detta, säger Håkan Karlsson vid polisen.