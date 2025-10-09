TONÅRING ÅTALAS FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN I HULTSFRED

Två väldtäkter mot barn ska ha skett på biblioteket i Hultsfred. Foto: Arkivbild

I våras ska två våldtäkter mot barn inträffat på en toalett på Hultsfreds bibliotek. En tonårspojke åtalas nu för flera grova brott.

Pojken som är i 15-årsåldern åtalas på torsdagen för att ha våldtagit ett barn på biblioteket i Hultsfred i mars 2025. Den utsatta ska vara en bra bit under 15 år.

Pojken ska även ha filmat övergreppet och därefter gjort filmen tillgänglig för en annan person genom att visa inspelningen. För det åtalas han för barnpornografibrott.

Genom detta agerande har tonåringen också i hemlighet filmat målsägande när denne befann sig på en toalett på biblioteket. Därför åtalas han också för kränkande fotografering.

Nekar till brott

I april ska tonåringen på nytt utsatt målsägande för en våldtäkt och även denna gång på biblioteket. Precis samma sak skedde även den här gången, genom att pojken även filmat detta övergrepp och gjort det tillgängligt för annan person.

Tonåringen nekar till brott. Flera vittnen kommer att kallas till huvudförhandling för att berätta om sina iakttagelser från händelsen på biblioteket de aktuella dagarna.

Vi söker Hultsfreds bibliotek för en kommentar.