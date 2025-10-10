VIMMERBYBO DÖMS TILL FÄNGELSE FÖR BROTT MOT NÄRSTÅENDE

En man döms till fängelse för brott mot sin sambo och barn. Foto: MostPhotos

En man i 50-årsåldern, bosatt i Vimmerby, döms nu till fängelse. Mannen döms för brott mot närstående och fälls för både två fall av barnfridsbrott och grov kvinnofridskränkning.

Brotten ligger relativt långt tillbaka i tiden. Brottstiden för de två barnfridsbrotten är satta mellan oktober och november 2023 och den grova kvinnofridskränkningen är satta mellan augusti 2022 och november 2023.

Enligt åklagaren hade mannen, som är i 50-årsåldern, begått ett stort antal brottsliga gärningar mot en kvinna som han varit tillsammans med i Vimmerby under den ovan nämnda tidsperioden.

Dessutom har parets gemensamma barn bevittnat ett antal av dessa brott och därför åtalades mannen

Vid ett tillfälle ska mannen ha dragit kvinnan i håret, slagit henne i ansiktet med sin hand så att en läpp sprack och därefter utdelat flera slag mot hennes rygg och nacke samt med ett tillhygge mot hennes kropp. Han ska även ha sparkat henne.

Det här våldet ska ha skett vid flera olika tillfällen på liknande sätt och vid något tillfälle ska kvinnan haft deras gemensamma barn i famnen.

Lämnade förhållandet

Vid flera tillfällen ska mannen bitit och sugit på kvinnans kropp. Hon orsakades blåmärke, bitmärke och smärta av detta.

"Varje gärning var ett led i en upprepad kränkning av NN:s integritet. Gärningarna var också sådana att de kunde förväntas allvarligt skada NN:s självkänsla", skrev åklagaren.

När det gäller barnfridsbrottet ansåg åklagaren att det var en försvårande omständighet att gärningarna, som barnet bevittnat, varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person.

Kvinnan ska ha lämnat det destruktiva förhållandet i slutet av 2023 och tagit barnet med sig. Mannen har i rätten uppgett att det inte förekommit något fysiskt mellan parterna, utan att det handlat om att kvinnan ville skapa problem genom att höja sin röst och säga fula ord till honom.

Döms till fängelse

Rätten anser att kvinnans berättelse, tillsammans stödbevisningen, ger starkt stöd åt åtalet och att mannens berättelse är relativt utförlig, men att han inte haft någon förklaring till varför målsägande haft de skador som dokumenterats. Att barnet behövt bevittna detta anser rätten också är styrkt.

Mannen döms därför för barnfridsbrottet.

Han döms även för grov kvinnofridskränkning, då rätten konstaterar att mannen utsatt den närstående kvinnan för misshandel vid ett flertal under drygt ett års tid.

Den första gärningen, som tidigare beskrivits, anses ha varit särskilt allvarlig, i synnerhet gällande tillvägagångssättet, och även övriga gärningar anses ha varit mycket kränkande.

Kvinnan har även uppgett att mannen hotat med att hon kan bli utvisad utan sitt barn, vilket rätten också bevisar att mannen utövat en påtaglig kontroll över kvinnan.

Mannen döms nu för samtliga brott och rätten bestämmer påföljden till fängelse i ett år och tre månader. Det har inte framkommit några skäl att frångå detta, menar man.

Han ska också betala 150 000 kronor till kvinnan i skadestånd och 35 000 kronor till barnet.