JULFESTEN SLUTADE I DIKET – MAN DÖMS TILL FÄNGELSE

En man i 25-årsåldern har minnesluckor från julfesten. Ändå satte han sig i bilen och körde hem därifrån. Nu döms han till fängelse.

Det var i början av december förra året som mannen befann sig på en julfest inne i Västervik. Det hela slutade dock i ett dike på länsväg 810.

Polis kallades till den aktuella platsen under natten sedan en personbil kört av vägen och landat på taket i diket intill den motsatta körriktningen.

På förarplatsen fanns en man i 25-årsåldern som kom att bli misstänkt för grovt rattfylleri. En senare analys visade att mannen hade en alkoholhalt i blodet om hela 1,87 promille.

Mannen själv har berättat att han drack en hel del öl och sprit på julfesten och att han blev så pass berusad att han har minnesluckor. Han har inga minnesbilder av själva körningen, utan hans första minnesbild är från när han vaknade upp i diket.

Den egna uppskattningen gör gällande att han hunnit köra tre till fyra kilometer innan han körde av vägen.

Döms till fängelse

Tingsrätten konstaterar att mannens erkännande vinner stöd av såväl hans egna uppgifter som den övriga bevisningen. Körningen innebar en påtaglig fara för trafiksäkerheten genom att mannen orsakade en trafikolycka, skriver rätten.

Mannen, som tidigare är ostraffad, bedöms leva under ordnade förhållanden med jobb, bostad och umgänge. Någon annan påföljd än fängelse är dock inte aktuell till följd av den höga promillehalten, enligt rätten.

"Det är inte otänkbart att det kunde komma att finnas andra trafikanter längs vägen som hade riskerat att komma till skada", skriver rätten, som även anser att det faktum att mannen har minnesluckor är en besvärande omständighet.

Mannen döms nu till fängelse i två månader för grovt rattfylleri.