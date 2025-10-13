Man stoppades – körde bil med ogiltigt utländskt körkort

En polispatrull mötte en personbil som de bestämde sig för att kontrollera på Storgatan i Vimmerby vid 01-tiden under natten mellan torsdag och fredag. När polispatrullen stoppade bilisten upptäckte de att föraren har ett utländskt körkort som inte gäller längre.
– Han har varit folkbokförd i Sverige för länge och då gäller inte körkortet. Har man varit folkbokförd mer än ett år i Sverige måste man byta körkort, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.
En man i 45-årsåldern från Vimmerby kommun misstänks för olovlig körning.