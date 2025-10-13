13 oktober 2025
Man stoppades – körde bil med ogiltigt utländskt körkort

Foto: Bildbyrån

KRIM 13 oktober 2025 14.00

En man i 45-årsåldern från Vimmerby kommun misstänks för olovlig körning efter att ha stoppats av en polispatrull när han körde bil med utländskt körkort. 

En polispatrull mötte en personbil som de bestämde sig för att kontrollera på Storgatan i Vimmerby vid 01-tiden under natten mellan torsdag och fredag. När polispatrullen stoppade bilisten upptäckte de att föraren har ett utländskt körkort som inte gäller längre. 

– Han har varit folkbokförd i Sverige för länge och då gäller inte körkortet. Har man varit folkbokförd mer än ett år i Sverige måste man byta körkort, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

En man i 45-årsåldern från Vimmerby kommun misstänks för olovlig körning. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

