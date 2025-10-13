Man stoppades – körde bil med ogiltigt utländskt körkort

En man i 45-årsåldern från Vimmerby kommun misstänks för olovlig körning efter att ha stoppats av en polispatrull när han körde bil med utländskt körkort.

En polispatrull mötte en personbil som de bestämde sig för att kontrollera på Storgatan i Vimmerby vid 01-tiden under natten mellan torsdag och fredag. När polispatrullen stoppade bilisten upptäckte de att föraren har ett utländskt körkort som inte gäller längre.

– Han har varit folkbokförd i Sverige för länge och då gäller inte körkortet. Har man varit folkbokförd mer än ett år i Sverige måste man byta körkort, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

