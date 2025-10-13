Byggarbetare skadade handen vid arbete med såg

En arbetsplatsolycka inträffade i Vimmerby i fredags. En man i 30-årsåldern från Västerviks kommun skadade handen vid arbete med en såg.

Det var vid 8.45-tiden i fredags som en byggarbetare, en man i 30-årsåldern från Västerviks kommun, var på ett jobb i Vimmerby, använde sig av en såg, råkade såga sig i handen och fick hjälp av kunden för att söka vård och lägga om såret.

– Kunden ska inte ha sett själva händelsen utan bara hört byggarbetaren skrika till och gick då ut för att hjälpa honom, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

När polisen anlände till platsen var ambulansen på plats och tog hand om den drabbade personen.

– Jag har inga uppgifter kring hur pass allvarlig skadan blev. Ärendet ligger hos avdelningen som hanterar arbetsplatsolyckor, säger Hampus Haag.